Eishockey-WM : Luxemburger Löwen marschieren ins Halbfinale

Die Eishockey-Nationalmannschaft zeigt sich bei der Weltmeisterschaft der Division III weiter eiskalt. Auch das dritte Gruppenspiel entschieden sie für sich.

Es läuft weiter wie geschmiert auf dem Eis im bulgarischen Sofia. Luxemburgs Eishockey-Nationalmannschaft hat das abschließende Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft der Division III für sich entschieden. Am Donnerstagabend gelang mit dem 3:1 über Südafrika der dritte Sieg im dritten Spiel. Damit sicherten sich die Roude Léiwen Platz eins in der Gruppe B und den Einzug ins Halbfinale.

Südafrika musste das Spiel unbedingt gewinnen, um ins Semifinale einzuziehen. Sie gingen mit einer Niederlage (5:6 gegen Georgien, 8:0 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate) in die Partie mit den ungeschlagenen Luxemburgern (17:0 gegen VAE, 6:4 gegen Georgien). Nach sieben Minuten gingen die Männer aus dem Großherzogtum aber durch Steven Minden in Führung.

Entscheidung kurz vor Schluss

Im Halbfinale trifft Luxemburg nun auf Hong Kong, die in Gruppe A den zweiten Platz erreichten. Das Spiel beginnt am Samstag um 17.30 Uhr MEZ. Die andere Partie bestreiten Bulgarien und Georgien. Das Finale steigt am Sonntag um 20.30 Uhr. Der Gewinner des Turniers steigt in die Division II auf.