Aus Mali adoptiert: Luxemburger Medizinerin lernt nach 33 Jahren ihre Mutter kennen

Nach 33 Jahren konnte Marie ihre Mutter in Mali besuchen.

Von Luxemburg aus kämpft Marie Marre für die Rechte adoptierter Kinder aus Mali und gegen eine eigentlich renommierte, französische Organisation, die unter anderem Maries Adoption in die Wege leitete – und es dabei mit der Wahrheit nicht immer so ernst nahm. «Als ich meine leibliche Mutter zum ersten Mal nach 33 Jahren in Bamako wiedersah, erfuhr ich erst, dass ich einen Bruder habe», erzählt Marie L'essentiel. Kennengelernt hat sie ihn bis heute nicht. Ihrer Mutter habe die Organisation Le Rayon de soleil de l’enfant étranger (RSSE) damals hingegen gesagt, dass die beiden Kinder in derselben Familie untergebracht und nach dem Studium auch wieder zu ihr zurückkehren würden. «Sie hat sich nie wieder gefangen, hat all die Jahre nach uns gesucht und auf uns gewartet», berichtet Marie weiter.

1989 wurde Marie von einem Paar in der Normandie adoptiert, hatte eine glückliche Kindheit und führte ein normales Leben. Doch als sie selbst Mutter wurde, wollte sie auch mehr über ihre eigene Geschichte erfahren. Ihre Adoptiveltern gaben ihr die Adoptionspapiere und Marie startete ihre Recherchen. «Aus den Papieren gehen zwei unterschiedliche Geburtsdaten hervor», erzählt Marie, außerdem stünde der geschwärzte Name des Vaters in den Papieren, obwohl es immer geheißen habe, dass dieser unbekannt ist. Also ging Marie der Sache weiter nach und bekam schließlich bestätigt, dass die Unterlagen für die Adoption gefälscht waren.