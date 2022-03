Coronavirus : Luxemburger müssen ab Montag Mundschutz tragen

LUXEMBURG – Nach gut einem Monat im Lockdown, treten heute erste Lockerungen in Kraft. Dazu gilt die Regel: Wo kein Abstand eingehalten werden kann, müssen andere Barrieren her.

Eine Maske, ein Schal, egal wie, solange der Mund bedeckt ist. Die Verpflichtung zum Tragen eines «Mundschutzes» tritt an diesem Montag in Luxemburg in Kraft. Am ersten Tag der schrittweisen Lockerung kommt so eine neue Regelung dazu, um das Virus dennoch an der Ausbreitung zu hindern. Andere Regeln bleiben trotz Lockerung in Kraft. So sind Ausflüge nach wie vor strikt auf das Nötigste beschränkt.