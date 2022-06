Euroraum: Luxemburger müssen vergleichsweise häufig abends arbeiten

Luxemburg gehört zu den Ländern der Eurozone, in denen Arbeitnehmer am häufigsten abends, heißt zwischen 18 und 23 Uhr, arbeiten. Während der Durchschnitt in der Eurozone bei 27 Prozent liegt, beträgt die Quote derer, die regelmäßig oder gelegentlich abends ihrem Beruf nachgehen, im Großherzogtum 32,8 Prozent. Das zeigen aktuelle Zahlen der Arbeitnehmerkammer (CSL). «Bei fast jedem achten Arbeitnehmer verschieben sich aufgrund seiner Beschäftigung die Ruhezeiten», heißt es in dem Bericht von Donnerstag.

Luxemburg gehört außerdem zu den Ländern der Eurozone, in denen der Anteil an Schichtarbeitern in den vergangenen zehn Jahren mit einem Plus 2,5 Prozent auf jetzt 18 Prozent am stärksten gestiegen ist. «Abend- oder Schichtarbeit betrifft häufig die Gering- und Mittelverdiener», erklärt CSL-Präsidentin Nora Back. Wochenendarbeit sei mit 15 Prozent in Luxemburg hingegen weniger verbreitet als in anderen Ländern der Eurozone, wo im Schnitt jeder Vierte auch an Wochenenden der Durchschnitt bei einem Viertel liegt.