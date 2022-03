Corona-Maßnahmen : Luxemburger Nachtclubs müssen um 3 Uhr schließen – Besitzer ärgern sich

LUXEMBURG-Stadt – Obwohl die Corona-Maßnahmen seit der vergangenen Woche bis auf wenige Ausnahmen aufgehoben worden sind, gilt für die Diskotheken weiterhin die Sperrstunde um 3 Uhr.

Für die Nachtclubs in Luxemburg-Stadt geht das wirtschaftlich düstere Kapital Corona also weiter. Dem «MClub», einem Schwergewicht der Szene, wurde der Mietvertrag nicht verlängert, sodass er Mitte Januar still und leise für immer geschlossen wurde. Die Diskothek «The Room» musste bereits in der Krise ihre Tore schließen. Einer der ehemaligen Betreiber hat im «WildSide Luxembourg» weitergemacht. Und auch dort sind die Probleme groß, wie er vorrechnet: «Am vergangenen Wochenende haben wir wieder Geld draufgelegt. Wir hatten einen DJ aus Chicago. Normalerweise haben wir bei so einer Veranstaltung 800 Gäste. Tatsächlich waren es 500, weil es sich wegen der Sperrstunde um 3 Uhr für die Grenzgänger nicht lohnt.» Megan Solin sagt: «Unsere Ausgaben sind fast die gleichen. Aber uns fehlt der Umsatz von drei Stunden.»