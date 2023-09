Luxemburger Nationallotterie: Kandidaten erspielen am Glücksrad 607.500 Euro

Für acht Zocker war der gestrige Sonntag ein waschechter Glückstag. Wie die Nationallotterie am Montag in einer Pressemitteilung bekannt gibt, forderten acht Kandidaten am Sonntagabend ihre Fortüne am Glücksrad von «Piccobello» heraus – mit Erfolg! Insgesamt erspielten sie sich eine stolze Summe von 607.500 Euro, wobei einer der Glückspilze sogar mit 357.500 Euro nach Hause ging.