Fußball: Luxemburger Nationalspieler Sofiane Ikene wechselt nach Nürnberg

Im vergangenen Juni stand Ikene zum ersten Mal für die luxemburgische Nationalmannschaft auf dem Feld. Gerry Schmit

Sofiane Ikene wird seine Karriere in Nürnberg fortsetzen. Der 17-jährige luxemburgische Nationalspieler (ein Länderspiel) wird in die U19-Mannschaft des Elftplatzierten der 2.Bundesliga wechseln, wie sein aktueller Verein Progrès Niederkorn am gestrigen Montag bekannt gab. «Der deutsche Fußball entspricht meinem Stil mit Aggressivität und Intensität», erklärt der Innenverteidiger, der schon lange in ein Ausbildungszentrum wechseln wollte.

Er wird in den Reihen der U19-Mannschaft auf seine beiden Landsleute Clayton Irigoyen und Massimo Agostinelli treffen und versuchen, sich in der U23 und später dann bei den Profis durchzusetzen. «Es liegt an mir, ihnen zu beweisen, dass ich zu den Profis gehen kann», erklärte der Spieler.

Weitere Wechsel stehen an

Ikene war Kadermitglied der U17-Mannschaft Luxemburgs, die im vergangenen Frühjahr an der Europameisterschaft teilgenommen hatte. Danach wurde er von Luc Holtz bei den letzten beiden Länderspielfenstern in die A-Mannschaft berufen und kam im Juni gegen die Färöer-Inseln zu seinem ersten Länderspiel. Der Verteidiger kam zu Beginn der Saison nach Niederkorn, nachdem er in der vergangenen Saison sein Debüt in der BGL Ligue für Düdelingen gegeben hatte. Nach einer fünfmonatigen Verletzungspause kam er nur zu einem Einsatz für den Progrès im luxemburgischen Pokal.