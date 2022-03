Skandal-Betreiber : Luxemburger Orpea-Zulassung steht noch aus

LUXEMBURG – Der Skandal-Betreiber von Senioreneinrichtungen hat noch keine Zulassung, um sich im Großherzogtum niederzulassen, versichert Corinne Cahen.

Die Ankunft von Orpea in Luxemburg ist noch nicht beschlossene Sache. Das Genehmigungsverfahren für die Pflegeheimgruppe sei noch nicht abgeschlossen, versicherte Familienministerin Corinne Cahen (DP) am Montag bei einer Sitzung des Familienausschusses in der Abgeordnetenkammer. Die Sitzung war von den Abgeordneten der CSV gefordert worden, nachdem das Unternehmen in Frankreich einen Skandal erlebt hatte, in dem es der Misshandlung von Patienten beschuldigt wurde. Dies ging so weit, dass der Generaldirektor am Sonntagabend seinen Rücktritt einreichte.