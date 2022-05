Peugeot 201: Luxemburger Paar wagt sich auf 12.000 Kilometer im Vorkriegs-Oldtimer

Am Montag ist der 75-jährige Luxemburger Steven Weinberg mit seinem Oldtimer zu einer abenteuerlichen Reise gestartet.

Bevor es am Montag losging, war Steven Weinberg nicht wirklich gelassen. «Wenn wir 5000 Kilometer zurückgelegt haben, höre ich auf Angst zu haben», sagte der 75-Jährige. Seine Herausforderung: Mit einem Peugeot 201 aus dem Jahr 1930 12.000 Kilometer entlang fünf europäischer Flüsse zu fahren.

«La Charmante», wie Steve sein Auto liebevoll nennt, wird dabei viel abverlangt. Er will deshalb nett zu der alten Dame sein: «Ich werde fast nur auf kleinen Straßen fahren. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt ohnehin nur 60 Stundenkilometer. Da das Auto mit Gepäck beladen ist, wird es bergauf etwas schwierig.»

Schluss mit Oldtimer-Reisen

Die Reise soll in zwei Etappen erfolgen. Steven ist am Montag zunächst mit seiner Frau Marie-Xavier zur einer 5000 Kilometer langen Fahrt über den Rhein, die Rhône und die Loire bis nach Saint-Nazaire (Frankreich) aufgebrochen. «Ich bin gestresst», gestand seine Begleitung, «man weiß nie, was mit einem solchen Auto passieren kann». Im Falle einer Panne wollen sie den Luxemburger Automobilclub zu Hilfe rufen.