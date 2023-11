Luxemburger Pädiater: «Die Impfbereitschaft bei Bronchiolitis ist hoch»

«Im Moment gibt es einige Fälle. Unter anderem sehe ich welche in der Sprechstunde. In der Kannerklinik gab es kürzlich neun stationäre Aufnahmen wegen RSV. Aber etwas weniger als im letzten Jahr», stellt Dr. Serge Allard, Präsident der luxemburgischen Gesellschaft für Pädiatrie, fest. «Es beginnt so langsam, aber es ist noch nicht kritisch», so Dr. Allard weiter.