Millionenschaden : Luxemburger Pflegedienst unter Geldwäsche- und Betrugsverdacht

LUXEMBURG – Mehr als 2,5 Millionen Euro Schaden soll ein häuslicher Pflegedienst verursacht haben. Eine Person sitzt deswegen in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft Luxemburg ermittelt gegen häusliche Pflegedienstleister, die unter einem gemeinsamen Namen tätig sind. Das teilt die Pressestelle am Freitag mit. Die Vorwürfe wiegen schwer: Urkundenfälschung, Subventionsbetrug, Verstöße im Rahmen des Sozialversicherungsgesetzes, kriminelle Vereinigung, Veruntreuung, Missbrauch von Gesellschaftsvermögen und Geldwäsche. Der Schaden wird auf mehr als 2,5 Millionen Euro geschätzt.

Am Mittwoch, 22. Februar, wurde im Rahmen der Ermittlungen eine Person festgenommen und anschließend in Untersuchungshaft untergebracht. Außerdem wurden «umfangreiche Vermögenswerte» beschlagnahmt, so die Staatsanwaltschaft, darunter das Haus des Leiters des Pflegenetzes. Ebenso Verwaltungs-, Buchhaltungs- und Finanzdokumente.