Betrugsmasche: Luxemburger Polizei und Banken warnen vor Paketdienst-Falle

Die Täter sind oft sehr gut organisiert, um an möglichst viele Daten zu kommen.

Die Luxemburger Polizei warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche. Eine Person habe Anzeige erstattet, nachdem «sie eine E-Mail von einem angeblichen Paketdienst erhalten hat, in der sie aufgefordert wurde, einen kleinen Geldbetrag für die Zustellung zu zahlen», berichtet die Polizei. «Da sie tatsächlich ein Paket erwartete, kam die Person der Aufforderung nach. Später stellte sie jedoch fest, dass ein dreistelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht worden war.»

Die Association des banques et banquiers, Luxembourg (ABBL) räumt ein, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Opfer solcher Betrugsfälle ihr Geld zurück erhalten. Sie spricht von sehr gut organisierten Kriminellen, die meist in Drittländern ansässig seien. Auch die Bank ING bestätigt, dass es schwierig sei, die gestohlenen Gelder zurückzubekommen.

Die Masche scheint weit verbreitet und beschränke sich nicht nur auf E-Mails. «Jede Woche erhalte ich solche Nachrichten per SMS oder E-Mail. Am besten ist es, nicht zu antworten», berichtet L'essentiel-Leser Aurélien. Ein Sprecher der ABBL warnt, niemals Luxtrust-IDs oder Kreditkartendaten preiszugeben. Die Polizei wiederum rät Opfern, die Nachrichten aufzubewahren und so schnell wie möglich Anzeige zu erstatten: «Wenn Bankdaten übermittelt wurden, sollte man zudem sofort die Bank und die Versicherung benachrichtigen.»