Neue Masche : Luxemburger Polizei warnt vor Antanz-Trick

LUXEMBURG - Sie lauern auf Partymeilen, geben sich kumpelhaft und bestehlen Angetrunkene: Der Luxemburger Polizei bereiten die sogenannten Antänzer zunehmend Sorgen.

In Luxemburg werden pro Tag an die 30 Diebstähle begangen. DPA/Arno Burgi

Sie suchen den Körperkontakt, lenken ihr Opfer ab und dann geht es ganz schnell: Seit der Silvesternacht am Kölner Hauptbahnhof 2015/2016 sind die sogenannten Antänzer in aller Munde. Auch in Luxemburg häufen sich seit einigen Monaten die Fälle, wie die Police Grand-Ducale auf Nachfrage von L'essentiel mitteilt.

Beim Antanzen handelt es sich um eine Variante des Taschendiebstahls. Die Vorgehensweise ist immer dieselbe: Die Täter verwirren ihre Opfer mit einem Ballspiel, durch Hochheben oder einer Umarmung. Dabei suchen sie den Körperkontakt und erbeuten unbemerkt Smartphone oder Geldtasche. Das Opfer bekommt davon meistens nichts mit.

Drei Taten innerhalb kurzer Zeit

Am 4. Juni ereignete sich ein solcher Fall im Zentrum der luxemburgischen Hauptstadt. Ein Mann war mit Kollegen zum Feiern unterwegs und wurde auf der Tanzfläche einer Bar von drei unbekannten Männern angetanzt. Er dachte sich nicht viel dabei, doch als er später nach seiner Brieftasche in seiner hinteren Hosentasche greifen wollte, war diese futsch. Er ließ die Geldkarten sofort sperren – trotzdem gelang es den Tätern, Geldabhebungen durchzuführen. Nur einen Tag vorher wurde ein angetrunkener Mann auf ähnliche Weise in der Altstadt angetanzt. Dabei nahm ihm der Täter die Armbanduhr ab. Auch vergangenen Samstag gelang es einem Antänzer, einem Nachtschwärmer eine Uhr vom Handgelenk zu stehlen.

Die Täter gehen meistens zu zweit oder zu dritt zu Werke. Vor Kneipen, Clubs oder an Haltestellen suchen sie sich häufig betrunkene Personen aus, weil diese nicht so schnell Verdacht schöpfen und deren Reaktionsfähigkeit beeinträchtigt ist. Die Polizei rät dazu, auch in verschwommenen Partynächten Wertgegenstände eng am Körper zu tragen und Distanz zu sich auffällig verhaltenden Personen zu halten.

Die Zahl der «einfachen» Diebstähle und Diebstahlsversuche ist im Vorjahr in Luxemburg wieder stark angestiegen: Insgesamt 10.043 Fälle, etwa 30 pro Tag, registrierte die Police Grand-Ducale – das sind an die 750 mehr als noch im Jahr davor. 2013 und 2014 wurden jeweils rund 10.300 Delikte gezählt. In der Kategorie werden einfache Diebstähle, Laden- und Mitarbeiterdiebstähle sowie Taschendiebstähle erfasst.