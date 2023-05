Frankreich: Luxemburger rast 83 Stundenkilometer zu schnell

Die Polizei hat im französischen Département Meurthe-et-Moselle am vergangenen verlängerten Wochenende Verkehrskontrollen durchgeführt – mit einem beachtlichen Ergebnis: Acht der gemessenen Geschwindigkeitsüberschreitungen lagen bei mehr als 50 Stundenkilometern, in 14 Fällen kam es zu Beschlagnahmungen, berichtet die Gendarmerie Meurthe-et-Moselle.

Als «bemerkenswert» erwähnte die Polizei am Dienstag in ihrem Facebook-Post einen Luxemburger, der auf der A4 mit Tempo 213 statt der erlaubten 130 unterwegs war – also 83 Stundenkilometer zu schnell. In Deutschland war vor wenigen Wochen ein Fahrer aus Luxemburg mit sogar 111 Stundenkilometern zu viel auf dem Tacho erwischt worden.