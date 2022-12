Tagesrekord : Luxemburger rast mit 147 km/h durch 70er-Zone

BOLLENDORF – Am gestrigen Mittwochnachmittag führten Beamte der Polizeidirektion Wittlich im grenznahen Weilerbach bei Bollendorf eine Radarkontrolle durch. Spitzenreiter war ein in Luxemburg gemeldetes Fahrzeug.

«Außergewöhnlich und beachtlich war jedoch die Geschwindigkeit des Spitzenreiters an diesem Tag», so die Pressestelle der Polizeidirektion Wittlich in ihrer Pressemitteilung. Ein luxemburgischer Skoda konnte in Richtung Bollendorf mit unglaublichen 147 Kilometern pro Stunde gemessen werden, also mehr als dem doppelten der erlaubten Höchstgeschwindigkeit. Ihn erwarten nun ein dreimonatiges Fahrverbot, 700 Euro Geldbuße und zwei Punkte im Fahrerlaubnisregister.