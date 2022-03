Nascar-Fahrer : Luxemburger Rennfahrer will mit 400 PS in die USA

LUXEMBURG – Gil Linster hat bereits schon jetzt geschafft, was noch keinem Fahrer aus dem Großherzogtum vor ihm gelang. Sein eigentliches Ziel liegt aber noch vor ihm: die USA.

Wenn sich Gil Linster an seinem Arbeitsplatz niederlässt, klappt er das Visier seines Helmes herunter, startet einen 400 PS starken Motor und kämpft mit über 30 anderen Fahrern Stoßstange an Stoßstange um Zentimeter und Sekundenbruchteile. Der Rennfahrer aus Frisingen ist der erste und einzige Luxemburger, der in der Nascar Europe Fuß fassen konnte. Angefangen hat alles mit dem Kartsport. Linster fuhr danach einige andere Rennserien und landete schließlich beim Nascar. Dort gibt er für das italienische Team CAAL Racing bereits in seiner zweiten Saison Gas – in der Elite 2. «Das ist der Nachwuchsbereich für Talente. In der Elite 1 kann man schon richtig Geld verdienen», erklärt der 24-Jährige im Gespräch mit L'essentiel.

Schon in seiner Premieren-Saison passten die Ergebnisse: Am Ende landete er auf dem neunten Platz. In diesem Jahr kletterten er und sein Chevrolet SS auf Rang sechs. Linster sicherte sich damit einen Platz in den Playoffs. «Und dass, obwohl viele Fahrer aus der Elite 1 heruntergerutscht sind, weil einige Piloten aus Amerika nach Europa wechselten, darunter auch Bobby Labonte, eine lebende Nascar-Legende. Ich habe wohl einige Fahrer überrascht», sagt der Luxemburger stolz.

Hall of Fame öffnet Türen

In der Nascar Europe sind drei Fahrzeugtypen zugelassen, die allesamt über die selben technischen Spezifikationen verfügen: der Ford Mustang, der Chevrolet SS und der Toyota Camry. Dass Linsters Team für die Playoffs auf den Toyota wechselte, sei auch Mitten in der Saison kein Problem: «Die Autos unterscheiden sich lediglich im Chassis, die Antriebe sind identisch.»

Bildstrecke: Luxemburger Rennfahrer will mit 400 PS nach Daytona

Wieder in den Top Ten zu landen, steht für Linster auch in diesem Jahr an vorderster Stelle. Die besten zehn Fahrer werden jedes Jahr von der Nascar in der Hall of Fame in Charlotte geehrt. «Die Feierlichkeiten werden von einigen US-Fernsehsendern übertragen. Außerdem trifft man dort immer die wichtigen Leute. Das öffnet natürlich so manche Tür», erklärt Linster. Mittelfristig will er den Sprung über den großen Teich schaffen und auf den Ovalen von Daytona oder Indianapolis sein Können in der amerikanischen Nascar-Serie beweisen.

Geld verdient Linster im europäischen Rennzirkus kaum. «Ich fahre auf Null», wie er selbst sagt: «Das Budget kommt von Nascar selbst und meinem Team. Momentan ist es so, dass mich die Saison fast nichts kostet.» Weil er dennoch nicht alleine von seinem Sport leben kann, betreibt der Rennfahrer ein Café-Restaurant an der Mosel und eine Immobilienagentur. Sollte er seinen Traum von den USA verwirklichen, dürfte sich beim Thema Geld einiges ändern.

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)