Vertrag nicht verlängert : Luxemburger Saibene verlässt den FC Thun

Jeff Saibene trainiert den FC Thun nur noch bis Juni. Nachfolger wird sein Assistent Marc Schneider.

Man sei gemeinsam übereingekommen, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, teilte der Club in einem Communiqué mit. Von welcher Seite die Trennung per Saisonende forciert wurde, ist nicht bekannt. Dass die Mittel im Berner Oberland beschränkt sind, hingegen schon. Man sei nach längeren Gesprächen und eingehender Analyse zum selben Entschluss gelangt, beteuerten der 48-jährige Saibene und Klubpräsident Markus Lüthi. Dass Saibene auch deshalb «eine neue Herausforderung in der Schweiz oder im Ausland» sucht, liegt auf der Hand.