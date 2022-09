Laut Studie: Luxemburger scheren sich vergleichsweise wenig um Preise

Im Großherzogtum steht der Preis beim Einkaufen erst an fünfter Stelle. In14 anderen EU-Staaten stellt er das wichtigste Kriterium dar. AFP

54 Prozent der EU-Bürger achten beim Einkauf am ehesten auf den Preis. In Luxemburg ist das nur bei 35 Prozent der Menschen der Fall. Das ist EU-weit der niedrigste Prozentsatz in dieser Umfrage. Drei Viertel der Portugiesen und 70 Prozent der Griechen hingegen haben an, beim Einkauf den Taschenrechner zu zücken. Das geht aus einer Studie des «Eurobarometers» zur Lebensmittelsicherheit, die vom 22. März bis 15 April des vergangenen Jahres durchgeführt wurde, hervor. Befragt wurden 507 EU-Einwohner.

Für Bürger des Großherzogtums ist das Kriterium Nummer eins die Herkunft der Produkte (58 Prozent), danach kommt der Geschmack (46 Prozent). 42 Prozent der Befragten bezeichneten den Nährstoffgehalt als wichtiges Kriterium, darunter fallen etwa die Menge an Vitaminen und Proteinen sowie enthaltene Zucker oder Fette. Für 38 Prozent stellte die Lebensmittelsicherheit eine wichtige Entscheidungsgrundlage dar.

Außerdem ist man in Luxemburg, bei Lebensmitteln, stärker um die Auswirkungen auf das Klima und die Umwelt besorgt, als in der restlichen EU. 15 Prozent der Luxemburger gaben dies als Kriterium an, gegenüber 16 Prozent in den anderen Mitgliedsländern.

85 Prozent der Befragten interessieren sich generell für das Thema der Lebensmittelsicherheit, in der restlichen Union sind es 70 Prozent. Wegen möglicher Pestizid-Rückstände in der Nahrung sind 43 Prozent besorgt, 41 Prozent wegen Mikroplastik sowie 33 Prozent wegen möglicher Rückstände von Antibiotika, Steroiden oder Hormonen im Fleisch.