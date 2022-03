Konsumklima : Luxemburger schlechter gestimmt als Nachbarn

LUXEMBURG – In der Wirtschaft geht es aufwärts, aber die Stimmung in den Unternehmen und das Konsumklima ziehen nicht mit. Die Luxemburger sind laut einer Studie der EU-Kommission deutlich pessimistischer als ihre Nachbarn.

Bei Konsumklima und Stimmung in den Unternehmen liegt Luxemburg im europäischen Mittelfeld. An der Spitze des Stimmungsbarometers sind Deutschland, belgien und die skandinavischen Länder.

Dabei liegt die Luxemburger Kauflaune nur wenig über dem europäischen Schnitt. Und wird von der Stimmung in den Nachbarländern deutlich abgehängt. Deutschland, die skandinavischen Länder und sogar Belgien führen das europäische Stimmungsbarometer deutlich an. Die Nachbarn jenseits der Ardennen scheinen sich laut der Umfrage jedenfalls kaum von der monatelangen politischen Krise und der ungewissen Zukunft des belgischen Staates beeindrucken zu lassen. Auch die Franzosen sind demnach optimistischer gestimmt als die Bewohner des Großherzogtums.

Misst man die Gesamtheit der EU-Länder ist die wirtschaftliche Stimmung innerhalb der letzten zehn Jahre deutlich nach oben gegangen. Das Konsumklima sowie die Erwartungshaltung der Unternehmen im Bau, in der Dienstleistungsbranche, beim Vertrieb und in der Industrie werden mit Hilfe eines Indexwerts ausgedrückt. Der Mittelwert liegt bei 100, bei mehr wirtschaftlichem Optimismus steigt er darüber. Zwischen 1999 und 2009 ging die Stimmung demnach nur in Spanien zurück. In Frankreich stieg sie mit 2,5 Pluspunkten am stärksten.