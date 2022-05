Wettbewerb: Luxemburger Schüler fahren zur Statistikolympiade

Zwei Teams von Schülerinnen und Schüler aus dem Lycée Vauban und aus dem Lycée Classique in Echternach vertreten Luxemburg bei der Europäischen Statistikolympiade 2022 – eine Initiative von Eurostat, dem europäischen Statistikamt. Ihre Aufgabe besteht darin, ein kurzes Video zu drehen, in dem sie ein Thema anhand von Statistiken erläutern. Dafür wurden die Jugendlichen von audiovisuellen Fachleuten aus dem Luxembourg Science Center in Differdingen unterstützt.