PISA-Test : Luxemburger Schüler immer noch mittelmäßig

LUXEMBURG - Mit Spannung erwartet: Die OECD hat am Dienstag die Ergebnisse ihres neuen PISA-Tests veröffentlicht. Luxemburg verbessert sich gegenüber 2009 nur leicht.

Schwerpunkt der Untersuchung war diesmal Mathematik. Zugleich wurden erneut die Kenntnisse in Naturwissenschaften getestet sowie Lesen und Textverständnis.

Luxemburg erreicht beim diesjährigen PISA-Test immer noch das Mittelfeld. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat die Ergebnisse ihres fünften Schulleistungstests im Rahmen des «Programme for International Student Assessment» (PISA) am Dienstag in Paris offiziel vorgestellt.

Im Bereich Mathematik liegt Luxemburg diesmal mit 490 Punkten auf Rang 29, also fünf Plätze weniger als 2009 (489 Punkte). Beim Lesen und Textverständnis erreicht Luxemburg mit 488 Punkten Rang 29 - also denselben Platz wie 2009 mit 472 Punkten. In den Naturwissenschaften rutscht Luxemburg mit 491 Punkten auf Rang 31 ab; noch bei der letzten Studie nahm Luxemburg Rang 29 mit 484 Punkten ein.

Immer noch unter OECD-Durchschnitt

Die 5’700 Schüler aus 43 luxemburgischen Schulen, die am Test teilnahmen, schneiden somit allgemein schlechter als ihre europäischen Kameraden ab. Mit einer Punktzahl von 490 landet Luxemburg in der Gesamtwertung immer noch unter dem OECD-Durchschnitt (494 Punkte), aber besser als beim letzten PISA-Test im Jahr 2009, als das Großherzogtum auf dem 38. Platz in der Liste von 65 Ländern gelandet war.

China erreicht den besten Platz mit einer Punktzahl von 613. Belgien und Deutschland liegen auf Platz 15. und 16., mit 515 respektive 514 Punkten. Frankreich nimmt den 25. Platz ein (495 Punkte).

Sprachproblem und soziale Unterschiede

Aus der Studie geht zudem hervor, dass Mädchen wesentlich besser im Leseverständnis abschneiden, als Jungen (30 Punkte Unterschied) und dass Schüler, deren Muttersprache weder Deutsch noch Luxemburgisch ist, eine bedeutend schlechtere Schulleistung haben.

Die scheidende Bildungsministerin Mady Delvaux-Stehres (LSAP) kommentierte die Ergebnisse, indem sie auf die spezifischen Sprachprobleme hinwies: «Unser Schulsystem ist gut für die Schüler, die zu Hause Luxemburgisch sprechen, aber es ist nicht gut geeignet, um soziale Ungleichheiten zu verringern».

Die Ergebnisse wurden in Luxemburg mit Spannung erwartet, weil sie eine Grundlage bilden, um die Effektivität des Bildungssystems zu messen und auf internationaler Ebene zu vergleichen. Die Ergebnisse der Studie im Großherzogtum ließen bisher immer zu wünschen übrig, was Kritiker dazu veranlasst hat, die im internationalen Vergleich enormen Kosten des luxemburgischen Erziehungssystems angesichts der schlechten Ergebnisse in Frage zu stellen.

Rund 300’000 Schüler aus 65 Ländern haben 2012 an der fünften PISA-Studie teilgenommen. Schwerpunkt der Untersuchung war diesmal Mathematik. Zugleich wurden erneut die Kenntnisse in Naturwissenschaften getestet sowie das Lesen und das Textverständnis.

Die OECD hat ein Video zur PISA-Studie veröffentlicht: