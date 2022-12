Monique Olivier: Luxemburger Schwimmerin zieht sich aus dem Becken zurück

Die luxemburgische Schwimmerin hat beschlossen, ihre Karriere im Alter von 24 Jahren zu beenden, nachdem sie am Wochenende in Schottland, wo sie seit mehreren Jahren trainiert hatte, ihren letzten Wettkampf bestritten hatte. Die aus Alberton in Südafrika stammende Olivier war ein Jahrzehnt lang eine feste Größe im Schwimmsport des Großherzogtums. Sie brach unter anderem 14 nationale Einzelrekorde im 25- und 50-Meter-Becken, ein Rekord.

«Es gibt keine Worte, um auszudrücken, wie sehr ich für all das, was ich erreicht habe, zu Dank verpflichtet bin», schreibt die Schwimmerin auf ihrem Instagram-Account. Das Schwimmen sei viele Jahre lang ein sehr großer Teil ihres Lebens gewesen. Sie sei sehr dankbar für alles, was sie gelernt und entdeckt habe, und für all die unglaublichen Menschen, die sie auf ihrem Weg getroffen habe.

«Ein Vorbild für unsere jüngsten Schwimmer»

Im Jahr 2014 belegte sie unter anderem den vierten Platz bei den Junioren-Europameisterschaften über 1500 Meter Freistil, bevor sie im selben Jahr bei den Olympischen Jugendspielen den neunten Platz holte. Sie hat zwar noch nie an Olympischen Spielen teilgenommen, sich aber bei Weltmeisterschaften bei den Senioren hervorgetan. Sie schaffte es unter anderem 2015 in Kasan (Russland) auf den 19. Platz über 1500 Meter Freistil und 2019 bei den Weltmeisterschaften in Gwangju (Südkorea) den auf den 22. Platz über 400 Meter Freistil. Bei den Europameisterschaften erreichte sie 2021 in Budapest (Ungarn) über 400 Meter Freistil den 13. Platz und hat insgesamt acht Silber- und fünf Bronzemedaillen bei den Spiele der kleinen Staaten von Europa gewonnen.