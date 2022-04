Osterbrauch: Luxemburger sichern sich ihre Lieblings-Péckvillercher

Erstmals seit Beginn der Pandemie hat an diesem Ostermontag wieder der traditionelle Emaischen-Markt stattgefunden – mit einem großen Pfeifkonzert. Große wir kleine Besucher erfreuten sich der Péckvillercher, der kleinen Keramikpfeifen in Vogelform – in allen Farben. Ein Fest für die ganze Familie – und natürlich Sammler.