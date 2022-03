Expogast : Luxemburger sind Meister der süßen Verführung

LUXEMBURG – Bei der Expogast stehen Spitzenköche aus der ganzen Welt am Herd. Die luxemburgischen Kochkünstler verzauberten am Sonntag mit Skulpturen… aus Schokolade.

«Schokolade zu bearbeiten ist eine delikate Angelegenheit», erklärt Régis Joubert. Wenn die süßen Blütenblätter des Küchenchefs auch nicht schmelzen, so sind doch einige beim Transport zerbrochen.

Für die Expogast, die Feinschmecker-Messe in den Luxexpo-Hallen, hat Régis Joubert, der seit neun Jahren in Luxemburg kocht, die Kleiderkreation einer befreundeten Designerin mit Schokoladen-Elementen verziert. 350 Arbeitsstunden stecken allein in der Schleppe des Kleides, Modedesign ist dabei wohl ebenso aufwendig wie Konditor-Arbeiten.