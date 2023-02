Statec: Luxemburger sind noch nie so viel gereist wie im Sommer 2022

Die Zeiten, in den Corona das Reiseverhalten einschränkte, sind offenbar vorbei: Nach einem pandemiebedingten Rückgang um 24 Prozent im Jahr 2020 stiegen die Urlaubsreisen 2021 wieder an, gefolgt von einem explosionsartigen Anstieg im Sommer 2022. Im vergangenen Sommer sind Luxemburgs Einwohner 916.000 Mal verreist – das sind 1,7 Reisen pro Person, berichtet das Statec am Montag, 36 Prozent mehr als im Sommer 2019 vor der Pandemie. Das geht aus einer Studie hervor, die am Montag das nationale Statistikamt Statec veröffentlicht hat.

Das Konzept des «Vakanz Doheem» (Urlaub zu Hause) hatte zu Beginn der Pandemie 37 Prozent der Einwohner überzeugt das Land während des Sommers nicht zu verlassen. Bis 2022 ging der Anteil auf 24 Prozent zurück, auch wenn die Aufenthalte in Luxemburg immer noch auf einem viel höheren Niveau als vor Corona lagen. Ob zum Familien- oder Freundesbesuch oder einfach nur, um ein paar Tage Urlaub zu machen.

Gleichzeitig erreichte der Flugtourismus ein nie zuvor gesehenes Niveau. Zwar reiste mehr als die Hälfte der Einwohner mit dem Auto (56 Prozent), doch Flugreisen (34 Prozent) liegen nun deutlich über dem Niveau vor der Krise. Auf die Bahn entfielen im Sommer 2022 nur noch 5 Prozent der Reisen. Unter den beliebtesten Reisezielen stiegen die Urlaubsreisen in Belgien um 67 Prozent, in Italien um 33 Prozent, in Spanien um 32 Prozent, in Frankreich um 29 Prozent und in Deutschland um 20 Prozent.

Urlaub in der Umgebung bleibt beliebt

Insgesamt stellt das Statec fest, dass «alle beliebten Urlaubsziele der Einheimischen im Sommer 2022 mehr Besucher aus Luxemburg empfangen haben als im Sommer 2019». Familien- oder Freundesbesuche stiegen zwischen den Sommern 2019 und 2022 um 68 Prozent in Portugal, 59 Prozent in Spanien, 60 Prozent außerhalb Europas, 57 Prozent in den anderen EU-Ländern und 39 Prozent in Deutschland. Auf die Aufenthaltsdauer hatte die Gesundheitskrise hingegen kaum Auswirkungen. Demnach dauerte ein Urlaub im Jahr 2022 durchschnittlich 9,3 Übernachtungen gegenüber 9,2 im Jahr 2020, und Familien- und Freundesbesuche stiegen von 9,8 Übernachtungen im Jahr 2020 auf 10,4 Übernachtungen im Jahr 2022.

Was machen Luxemburger in den Ferien? Mehr als 70 Prozent der Befragten wollten sich nur ausruhen. Im vergangenen Sommer haben sie jedoch wieder mehr kulturelle Aktivitäten, Freizeitparks, Theateraufführungen und Festivals besucht.

Statec