Außenministerium : Luxemburger sollen die Ukraine verlassen

LUXEMBURG – Das Außenministerium appelliert erneut an die Einwohner Luxemburgs, nicht in die Ukraine zu reisen. Auch die Flugverbindungen werden immer weniger.

Luxemburger sollen die Ukraine so schnell wie möglich verlassen.

Das luxemburgische Außenministerium hat am Sonntag erneut darauf hingewiesen, dass «von Reisen in die gesamte Ukraine dringend abgeraten wird». Luxemburgische Staatsangehörige und Einwohner, die sich derzeit in der Ukraine befinden «und deren Anwesenheit nicht unbedingt erforderlich ist», werden aufgefordert, das Land «unverzüglich» zu verlassen.