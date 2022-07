Luxemburger Bier: Luxemburg entscheidet, wie das nächste Diekircher schmeckt

«Wir werden alles tun, um noch mindestens 150 Jahre hier zu bleiben und die bevorzugte Biermarke in Luxemburg zu sein». Während die Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch das 150-jährige Jubiläum feiert, hat ihr neuer Generaldirektor, der im Februar dieses Jahres an Bord gekommen ist, feste Pläne. Obwohl die Marke, die sich im Besitz des Großkonzerns AB InBev befindet, im Land gut etabliert ist, gebe es noch Marktanteile zu gewinnen, meint Laurent Walthoff.

Um dies zu erreichen, «müssen wir weiterhin innovativ sein», so Walthoff. So soll die neue Brauerei, die nach einer Investition von 25 Millionen Euro im März 2019 eröffnet worden war, die Möglichkeit bieten, mit neuen Geschmacksrichtungen zu experimentieren. Zuvor sei dies nicht möglich gewesen. So sollen ab 2023 drei oder vier neue Biere in Partnercafés und -restaurants die Gaumen der Kunden verwöhnen. Darunter IPA's und fruchtige Biere.