Neue Geschäftsidee : Luxemburger Start-up lässt seine Kunden in Musik investieren

LUXEMBURG – Das Unternehmen «ANote Music» macht es Privatpersonen möglich in Songs zu investieren und Tantieme zu kassieren. Am Donnerstag hat die Firma das regionale Finale des «Start-up World Cup» auf dem Kirchberg gewonnen.

In die Musikindustrie investieren, um Tantiemen zu kassieren: Das Unternehmen «ANote Music» bietet Privatpersonen eine Plattform, um finanziell in Musiktitel einzusteigen. Die Firma aus Luxemburg hat am Donnerstag beim regionalen Finale des «Start-up World Cup» auf dem Kirchberg den ersten Platz als «vielversprechendstes Start-up» abgeräumt.

Der nächste Schritt für «ANote Music» ist die Teilnahme am weltweiten Finale in San Francisco vom 28. bis 30. September. «Dort werden die 70 Finalisten anwesend sein», erklärt Grégoire Mathonet. Der Gewinner erhält ein Preisgeld von einer Million US-Dollar in Form von Investitionen. «Selbst wenn wir nicht gewinnen, wird sich die Reise für uns rentieren, da wir dort Beziehungen aufbauen können», so Mathonet weiter. Sein Start-up plane außerdem, ein Büro in den USA zu eröffnen. «15 Prozent unserer Kunden kommen von dort», sagt der Geschäftsführer.