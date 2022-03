Hilfe für die Ukraine : Luxemburger starten Welle der Solidarität

LUXEMBURG – Zwischen Spendensammlungen und dem Transport von Hilfsgütern organisieren sich die Menschen im ganzen Land, um den Menschen in der Ukraine zu helfen.

Medizinische Geräte, Windeln, Kleidung... Gestern Nachmittag füllte sich auf dem Parkplatz des Glacis in Luxemburg ein Lieferwagen mit ukrainischem Kennzeichen mit Kartons, Säcken und Paketen.

Natalia Pavlyk, die aus der Gegend von Lviv stammt und seit 26 Jahren in Luxemburg lebt, hat den Transport organisiert. Als Vorsitzende von Ukrainka asbl, der Union ukrainischer Frauen in Luxemburg, koordiniert sie seit 2014 Sendungen in die Kampfgebiete mit medizinischem und paramedizinischem Material, wobei sie sich insbesondere auf Spenden von Hospilux oder Service Moyens Accessoires (SMA) stützt. «Es gibt Pflaster, Verbände, Desinfektionsmittel, um die Wunden zu reinigen», erzählt die Bewohnerin von Belvaux, die davon überzeugt ist, dass «wenn die Ukraine fällt, Europa als nächstes dran ist».

Der Fahrer sollte morgen in der Ukraine ankommen, wenn alles gut geht. «Das geht über die ukrainische Gemeinschaft hinaus. Gestern haben wir eine Spende von 500 Euro von einer luxemburgischen Dame erhalten», erzählt sie. Andere wie Yevgen Lukyanov, der in Howald lebt, nutzten das Fahrzeug, um Dinge zu schicken. «Ich habe drei Winterjacken und eine Milchpumpe mitgegeben. Meine Eltern sind dort, die Familie meiner Frau. Alle meine Freunde. Einige verstecken sich gerade in der U-Bahn. Ich habe gehört, dass es heute Bombenangriffe in Butscha gegeben hat, an Orten, an denen ich meine Kindheit verbracht habe. Jetzt ist dort die Hölle los», berichtet er.

« Die Ukraine ist weniger als 24 Autostunden von hier entfernt »

Neben Geldspenden an verschiedene Vereinigungen entstand eine Welle der Solidarität im Internet, mit Facebook-Gruppen, in denen sich Dutzende von Personen bereit erklärten, Flüchtlingsfamilien aufzunehmen.

Aus dem ganzen Land und den Grenzregionen blühten Angebote auf, um 2, 3, 4 Personen unterzubringen und zu verpflegen. «Das ist das Mindeste, was wir tun können», betonte Michael Hughes, ein Engländer, der seit sechs Jahren im Großherzogtum lebt, in Esch/Alzette arbeitet und in der Nähe des Flughafens wohnt. «Wir sind bereit, ab morgen ein oder zwei Familien aufzunehmen. Wir identifizieren uns mit diesen Menschen. Die Ukraine ist weniger als 24 Autostunden von hier entfernt», fährt er fort. «Wir erwarten eine Familie, die am Dienstag oder Mittwoch ankommen soll. Ein Freiwilliger aus Echternach ist heute losgefahren, um sie an der polnisch-ukrainischen Grenze abzuholen», fügte Liliana hinzu.

Denn einige haben sich am Wochenende sogar auf den Weg gemacht, um Hilfsgüter zu transportieren und Flüchtlinge zurückzubringen. So wie Boris Bilan, der polnischer Abstammung ist und seit 20 Jahren im Großherzogtum lebt. «Die Welle der Solidarität war unglaublich. Innerhalb weniger Stunden war mein Van vollgepackt. Ich habe nicht verderbliche Lebensmittel und warme Kleidung», erklärte er vor seiner Abreise gestern Abend. In seinem neunsitzigen Fahrzeug wollte er eine Flüchtlingsfamilie in die Nähe von Trier und eine weitere nach Luxemburg bringen. Als Chef eines Umzugsunternehmens und Vater von zwei Kindern entschied er sich dafür, ein paar Tage lang alles beiseite zu legen, um zu helfen.