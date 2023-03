96.000 Euro: Luxemburger Steuerforderung lässt belgischen Rentner verzweifeln

Beim Anblick des Steuerbescheids wird Michel ganz anders. Denn laut diesem schuldet der belgische Rentner dem Luxemburger Staat 96.017,52 Euro. «Ich habe 20 Jahre für eine belgische Firma in Luxemburg und Belgien gearbeitet», erzählt Michel im Gespräch mit L'essentiel. Zunächst sei sein Gehalt anteilig in beiden Ländern versteuert worden, 2009 habe er dann beantragt, nur noch in Belgien versteuert zu werden. «Doch diese Information wurde nicht an Luxemburg weitergeleitet», berichtet er weiter.