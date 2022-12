«Tournoi de Noël»: Luxemburger Studierende scheinen nicht allzu sehr unter der Krise zu leiden

Ob in Frankreich, Belgien, Deutschland, den Niederlanden oder in der Schweiz: die in den Nachbarländern verstreuten luxemburgischen Studierenden scheinen nicht direkt von den Auswirkungen der weltweiten Krise betroffen zu sein. «Wir haben noch nichts von Studenten gehört, die ihre Rechnungen nicht bezahlen konnten. Aber wir überlegen bereits, was wir tun können, um ihnen zu helfen, wenn es dazu kommen sollte», bestätigte Ann Bertemes, die frisch gewählte Vorsitzende der Studentenvereinigung ACEL (Association des Cercles d'Étudiants Luxembourgeois).