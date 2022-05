Neuer Bachelor: Luxemburger Uni reagiert auf Boom der luxemburgischen Sprachkurse

LUXEMBURG – Ab dem Herbst bietet die Universität Luxemburg einen Bachelor in luxemburgischer Linguistik und Literatur an. Das ideale Studium für angehende Lehrer.

Die Nachfrage nach luxemburgischen Sprachkursen boomt weiter. Editpress

Ab dem kommenden Herbst bietet die Universität Luxemburg einen neuen Bachelor in luxemburgischer Linguistik und Literatur an. «Es war der richtige Zeitpunkt, um den neuen Studiengang einzuführen», sagt Studienleiterin Jeanne Glesener, die Nachfrage danach steige stetig. Der Studiengang richtet sich an Studierende, die sich im Rahmen des Bachelors en Cultures Européennes (BCE) im Bereich der Luxemburger Linguistik und Literatur spezialisieren möchten.

Das Programm enthält eine Vielfalt an Fächern in der Linguistik und in der Literatur, deckt verschiedene Bereiche zur Grammatik, Rechtschreibung, Soziolinguistik sowie literarischen Epochen und Genren ab. Außerdem bietet der Studiengang sprachen- und literaturdidaktische Aspekte sowie verschiedene Praktika im Schulwesen und/oder in kulturellen Institutionen. Die Studierenden sollten übrigens sehr gute Sprachkompetenzen in Luxemburgisch (C1) und ein gutes Niveau (B2) in Deutsch, Englisch und Französisch aufweisen.