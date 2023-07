Brände wüten weiter: Luxemburger Urlauberin reist nach Rhodos – «Wir fühlen uns schuldig»

Vergangenen Sonntag ging es für Cristina nach Rhodos – auch wenn sie es selbst bis zuletzt nicht glauben konnte. Vincent Lescaut/L'essentiel

Auf Rhodos versuchen Einsatzkräfte weiterhin, die Brände im Südosten der Insel einzudämmen. Dutzende Touristen erkämpfen sich derzeit Wege zurück in ihr Heimatland. Wieder andere fliegen allerdings genau dorthin, wo das Flammeninferno seit Tagen wütet und Teile der griechischen Insel in Asche verwandelt. «Wir haben im März beschlossen, in Rhodos Urlaub zumachen, Sonntagmorgen sind wir dann vom Findel aus gestartet», erzählt die aus Luxemburg-Stadt kommende Cristina, die eigentlich damit gerechnet hatte, dass Luxair ihren Flug annulliert.

Am Flughafen angekommen mit dem Gedanken im Gepäck, wieder nach Hause zurückgehen zu müssen, wurde sie jedoch eines Besseren belehrt. «Wir haben keine Mitteilung von Luxair erhalten und sind ganz normal losgeflogen», erklärt die Urlauberin. Das Flugzeug sei allerdings nur zur Hälfte gefüllt gewesen.

Chaotische Zustände in Flughafen auf Rhodos

Natürlich habe Cristina die Nachrichten verfolgt. Dabei konnte sie allerdings feststellen, dass die Brände vor allem den Süden der Insel betreffen. «Aber mein Hotel auf Rhodos ist im Norden der Insel», erläutert Carina die Hintergründe ihrer Entscheidung.

Auch ein Blick aus dem Flugzeug-Fenster habe die Frau vor der Landung gewagt: «Ich habe Rauch gesehen, aber kein Feuer». Am Zielflughafen angekommen, sei alles voll mit Menschen gewesen, die zum Teil auf dem Boden schliefen. Neben all dem Chaos und dramatischen Szenen seien sie wie gewöhnlich vom Luxair-Tour-Team empfangen und in Busse verteilt worden, die die verschiedenen Unterkünfte anfuhren, führt Cristina fort.

Ähnliche Bilder erwarteten die Urlauberin dann im Hotel: «In der Lobby war es sehr voll, und am Abend wurden es sogar noch mehr. Wir bemerkten, dass Menschen kamen, die aus anderen Hotels evakuiert worden waren. Einige Leute schliefen auf Sofas, mit Kissen in den Gängen, Kinder lagen in Decken auf den Liegen am Pool.» Dabei betont Cristina, dass alles sehr gut organisiert sei, trotz der Strom- und Wasserausfälle. Das Hotelpersonal handhabt die Umstände offenbar gelassen.

In Griechenland wütete das Feuer im Südosten von Rhodos, einer bei Urlaubern beliebten Mittelmeerinsel mit 100.000 Einwohnern, auch am siebten Tag am Montag noch. AFP

Die luxemburgische Touristin fühlt sich allerdings auch «schuldig, dass es mir im Vergleich zu anderen, die gerade ein Drama erleben, eigentlich ganz gut geht», wie sie anvertraut. Sie wisse um ihr Glück und Privileg in solch einem Hotel untergebracht zu sein und anders wie viele andere Reisende keine dramatischen Szenen durchleben zu müssen.