Studie: Luxemburger verbringen die Hälfte ihres Tages im Sitzen

Im Durchschnitt verbringen die Einwohner Luxemburgs zwölf Stunden pro Tag im Sitzen. Dies ist eines der Ergebnisse einer Studie, die am Mittwoch vom Luxembourg Institute of Health (LIH) veröffentlicht wurde. Die Forscher untersuchten die körperlichen Aktivitäten der Einwohner des Großherzogtums. Rund 1100 Personen wurden mit einem Beschleunigungsmesser ausgestattet, um ihre körperliche Aktivität zu messen.

Die WHO-Empfehlung für körperliche Aktivitäten sieht pro Woche 150 bis 300 Minuten moderate körperliche Arbeit und 75 bis 150 Minuten intensive körperliche Arbeit vor. In der Untersuchung des LIH zeigte sich, dass 98 Prozent der Einwohner, der Empfehlung gerecht werden. Damit gehört das Großherzogtum zu den Ländern, in denen sich die Menschen am meisten bewegen.

Männer sitzen mehr

Wenn man aber nur Einheiten körperlicher Arbeit berücksichtigt, die mindestens zehn Minuten am Stück andauern, halten sich nur 25 Prozent der Bevölkerung an die Empfehlung. Drei Viertel dagegen bewegen sich zu wenig. Hinzu kommt, dass die gemessenen Perioden des Sitzens in einem Viertel der Fälle länger als eine Stunde dauern. Dies trifft in anderen EU-Ländern nur bei 6 bis 10 Prozent der Fälle zu.