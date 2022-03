Taxis in Luxemburg : Luxemburger verschmähen Taxis

LUXEMBURG – Nur knapp die Hälfte der Luxemburger nutzen die Taxis im Großherzogtum. Das hat eine Umfrage ergeben.

Wie in allen Ländern, so werden auch in Luxemburg Taxis vor allem in den Städten genutzt. 71 Prozent der Bewohner von Luxemburg-Stadt greifen auf Taxis zurück, davon über die Hälfte (54 Prozent) «mindestens einmal im Jahr».