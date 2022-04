MEDERNACH – Tagsüber arbeitet Claude Muller bei der Ernztal-Gemeinde in Medernach. In seiner Freizeit wird der 49-jährige dann zum Spezialist für Schwerlastfahrzeuge, Kran-Technik und Raketenbau.

Sammler in Luxemburg : Luxemburger verwandelt seinen Dachboden in Lego-Paradies

1 / 9 Im Jahr 2015 entdeckte der damals 42-jährige Luxemburger Claude Muller einen Lego Technic-Bausatz, der seine Aufmerksamkeit erregte und er griff er spontan zu. Dustin Mertes (L'essentiel) Vom Lkw über Bulldozer bis hin zu detaillierten Kran-Modellen, in Mullers Sammlung gibt es nichts was es nicht gibt. Dustin Mertes (L'essentiel) Dustin Mertes (L'essentiel)

Im Jahr 2015 entdeckte der damals 42-jährige Luxemburger Claude Muller einen Lego Technic-Bausatz, der seine Aufmerksamkeit erregte. Obwohl er seit seiner Kindheit nichts mehr mit Lego gemacht hatte, griff er spontan zu und entzündete damit eine Sammel-Leidenschaft, die mittlerweile fast seinen ganzen Dachboden vereinnahmt.

Mullers Sammlung umfasst ungefähr 150 Modelle, die vor allem von Lego Technic stammen. «Die Technik interessiert mich, deswegen auch Lego Technic. Die Modelle sehen nicht nur so aus wie die echten, sondern funktionieren auch so», erklärt er. Bei der genauen Anzahl der verbauten Teile hat der 49-jährige mittlerweile aufgehört zu zählen, er vermutet aber eine Größenordnung um die 152.000 Teile.

Vom Lkw über Bulldozer bis hin zu detaillierten Kran-Modellen: In Mullers Sammlung gibt es nichts, was es nicht gibt. Auch einige Raumfahrtmodelle von Lego Creator gibt es auf dem Dachboden zu bestaunen. Für aufwendige Modelle braucht er 24 bis 26 Stunden, kleine Modelle hat der Profi in zwei bis drei Stunden zusammengebaut. Mittlerweile stecken zwischen 20.000 und 25.000 Euro in der beeindruckenden Sammlung.

Die Preis-Entwicklung der Marke sieht Muller allerdings kritisch: «Lego ist zu teuer geworden. Die Preise sind in die Höhe geschnellt. Das ist nix mehr für Kinder.» Selbst in den sieben Jahren seiner Sammel-Leidenschaft seien die Preise merklich gestiegen. Immer öfter lassen sich die neuen Modelle auch über das Smartphone steuern. Jüngere Lego-Fans, die weder über Handy noch Tablet verfügen, schauen in die Röhre. «Früher gab es separate Fernsteuerungen. Das war in meinen Augen besser», sagt Muller.

Ein 2,60 Meter hoher Kran im Wohnzimmer

Für den Sommer liebäugelt der Sammler aus Medernach bereits mit dem neuen Lego Technic-Set Liebherr LR13000. Das Modell vom stärksten Raupenkran der Welt wird mit seinen 2882 Teilen unglaubliche 600 Euro kosten und damit das teuerste Technic-Modell und das fünftteuerste Lego-Set aller Zeiten darstellen. Mullers Frau hat keine Probleme mit dem teuren Hobby ihres Mannes. «So gehe ich weniger raus, ich bleibe Zuhause», lacht der 49-Jährige.

Neben den Katalogmodellen wagt sich Muller aber auch immer wieder an sogenannte Mocs. Die Abkürzung steht in der Lego-Szene für «My Own Creation» und bezeichnet folglich Eigenkreationen. Durch seine Erfahrung mit den offiziellen Bausätzen, baut er seine Mocs aus dem Kopf inklusive der eingebauten Technik, wie beispielsweise funktionierende Lenkungen. Funktioniert etwas nicht, tüfftelt Muller so lange an seiner Eigenkreation herum, bis alles reibungslos läuft. Ein Modell habe er sechs oder sieben mal auseinander und wieder zusammengebaut, bis wirklich alles funktionierte.