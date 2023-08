Frankfurter Flughafen: Luxemburger vom Zoll mit unverzollter Luxus-Uhr gestoppt

Ein zwei Jahre zurückliegender Kauf einer Luxus-Uhr in der Schweiz kommt einen Einwohner Luxemburgs nun teuer zu stehen. Er musste die Uhr am Flughafen nachversteuern, wie das Hauptzollamt Frankfurt a.M. am Dienstag mitteilt.

Waren im Wert ab 430 Euro müssen verzollt werden. DPA

Am 19. Juli 2023 hat der Zoll am Frankfurter Flughafen das Gepäck von Reisenden eines Fluges aus London kontrolliert. Bei einem 45- jährigen Reisenden mit Wohnsitz in Luxemburg, welcher ursprünglich aus New York kommend über London in die Europäische Union einreiste, hätten die Beamtinnen und Beamten eine neuwertige Luxusuhr festgestellt.

Dem Zollamt zufolge gab der Mann an, diese im Jahr 2021 in der Schweiz erworben zu haben. Da er bisher noch keine Steuern für die Uhr in der Europäischen Union bezahlt hatte, sei die Uhr beim Zoll am Frankfurter Flughafen nachversteuert worden, so das Zollamt. Außerdem sei gegen ihn ein Steuerstrafverfahren eingeleitet worden. Der verhinderte Steuerschaden betrage fast 6000 Euro.

Aus gegebenem Anlass weist das Hauptzollamt Frankfurt am Main noch einmal darauf hin, dass «bei Flugreisen aus Nicht-EU Ländern (…) Reisende ab 15 Jahren Waren im Wert von bis zu 430 Euro abgabenfrei einführen [dürfen]». Wenn dieser Wert überschritten werde, müssten die Waren «im roten Ausgang» angemeldet werden. Im vorliegenden Fall sei die Uhr zwar schon im Jahr 2021 in der Schweiz erworben worden. «Eine Nacherhebung durch den Zoll war hier dennoch möglich», so Isabell Gillmann, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main.