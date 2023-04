Herkunftsland unbekannt?: Luxemburger Wahlregistrierung brüskiert eine Taiwanerin

1 / 2 Screenshot Myguichet.lu Screenshot Versicherungsabschluss

Nur noch bis Montag, den 17. April läuft die Frist, bis zu der sich auch im Land ansässige Ausländer ins Wählerverzeichnis eintragen lassen können, um an den am 11. Juni stattfindenden Kommunalwahlen teilzunehmen. Bisher zeigten verhältnismäßig wenige von ihnen Interesse an einer Wahlteilnahme. Nicht so Gwendolyn, die seit mehreren Jahren im Großherzogtum lebt und arbeitet. Sie freue sich sehr, dass der luxemburgische Staat ihr nun die Möglichkeit gebe, mit ihrer Stimme über die Politik in ihrer Gemeinde mitzubestimmen.

Weniger begeistert sei sie jedoch gewesen, als sie auf der Website Myguichet.lu ihre Daten für die Eintragung ins Wählerverzeichnis eingegeben habe, erzählt die Hauptstadtbewohnerin. Die Option, die ihr im Dropdown-Menü beim Feld für das Herkunftsland angezeigt worden sei, habe sie wütend gemacht: «Dort stand ‹China (Taiwan)›. In letzter Zeit passiert mir das in Europa immer häufiger», sagt Gwendolyn. Ob bei der Anmeldung des Wohnsitzes, bei der Buchung von Flügen oder bei Eröffnung eines Bankkontos – sie könne oft nicht mehr ‹Taiwan› oder ‹Taiwan R.o.C.› (für ‹Republic of China›, Anm.d.R.) angeben, wie es noch vor einigen Jahren möglich gewesen sei. Stattdessen würden ihr Bezeichnungen wie ‹Taiwan, province of China› oder eben jenes ‹China (Taiwan)› vorgegeben.

Auf Französisch Chinesin, auf Deutsch Taiwanerin?

Auf Nachfrage von L’essentiel teilte das Außenministerium am Freitag dazu mit, dass das für die Ländercodes zuständige Nationale Register natürlicher Personen noch nicht vollständig harmonisiert sei. Derzeit sei es noch so, dass je nach ausgewählter Sprache unterschiedliche Optionen angezeigt würden. Wer etwa – wie in Gwendolyns Fall – Französisch als Antragssprache auswähle, dem würden die Optionen «Chine (Taiwan)» für Taiwan und «Chine» für die Volksrepublik China angezeigt. Fülle man hingegen die Felder in deutscher Sprache aus, habe man die Wahl zwischen «Taiwan» und «China». Ob sich die noch ausstehende Harmonisierung an den französischen oder den deutschen Benennungen orientieren werde, sagte das Außenministerium nicht.

Weiter teilte das Ministerium mit, dass Luxemburg, ebenso wie die Europäische Union und die große Mehrheit der UN-Mitgliedstaaten, das «One China»-Prinzip unterstütze und die Regierung der Volksrepublik China als einzige legitime Regierung Chinas anerkenne. Gleichzeitig unterhalte Luxemburg wie alle EU-Mitgliedstaaten Wirtschafts-, Handels- und Kulturbeziehungen mit Taiwan.

Infobox China Taiwan

«Ich möchte, dass man respektiert, wer ich bin und woher ich komme. Ich bin Taiwanerin und komme aus Taiwan, ein Land, in dem genauso freie Wahlen stattfinden wie in Luxemburg und in den anderen Ländern der EU», sagt Gwendolyn nachdrücklich. In Taiwan seien die Menschen äußerst wahlbegeistert. Viele würden die Wahlkampfveranstaltungen der unterschiedlichen Kandidaten besuchen, gerne «mit Fähnchen und T-Shirts» der jeweiligen Partei ausstaffiert, schwärmt sie.