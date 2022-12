Energiesparmaßnahme : Luxemburger Weihnachtsmärkte bieten Eisbahn-Alternativen an

Wegen der Energiekrise verzichtet Luxemburg-Stadt beim Weihnachtsmarkt auf eine Eisbahn im Freien. Das führt so manche Luxemburger und Luxemburgerinnen nach Remich. «Wir sind extra hierhergekommen, weil die Hauptstadt ja dieses Jahr keine Eislaufbahn hat. Die Umgebung hier an der Mosel ist aber auch wirklich schön», freut sich die 41-jährige Lindsey, die gemeinsam mit ihrer 4-jährigen Tochter Niamh die künstliche Eislaufbahn in Remich ausprobiert hat.