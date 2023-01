Cloche d'Or: Luxemburger Winterschlussverkauf ist «gut angelaufen»

02.01. Der Winterschlussverkauf hat am Montag begonnen. Im Einkaufszentrum Cloche d'Or waren viele Kunden anzutreffen.

«Das ist ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk», erzählte Michèle lachend. Mit einem eingeplanten Budget zwischen 50 und 100 Euro nutzte sie am Montag den Beginn des Winterschlussverkaufs im Einkaufszentrum Cloche d'Or, um Winterkleidung für ihre Nichten zu kaufen. «Wir sind am späten Vormittag angekommen und sie haben schnell etwas gefunden.»

Auch Christophe kam mit einem bestimmten Ziel ins Einkaufszentrum: ein Paar Schuhe für seinen Sohn finden. «Er hatte ein spezielles Modell gesehen», sagte er. In mehreren Geschäften seien sie schon gewesen, aber das Modell war bereits ausverkauft.

Offensive Strategie

Steve und seine Frau hatten ihrerseits gar nicht geplant, am Montag nach Schnäppchen zu suchen. «Wir wollten eigentlich nur zum Mittagessen kommen», erzählte er. Dann habe er seine Frau an den Schlussverkauf erinnert. «Daraufhin ging sie ganz schnell in ein Geschäft, um sich etwas zu gönnen.» Steve, der sich selbst für Elektronik interessierte, schaute sich unterdessen nach einem Fernseher um.