Frauen Fehlanzeige!?: Luxemburger Wohnungsbau scheint reine Männersache

Henri Kox, Minister für Wohnungsbau, wird an beiden Debatten teilnehmen.

Das Programm der «Assises du Logement», die am Mittwoch in der Abtei von Neumünster stattfindet, macht stutzig. Wenn über die Herausforderungen des privaten Wohnungsmarktes und die Schaffung und Verwaltung von bezahlbaren Wohnungen debattiert wird, tauschen sich nur Männer aus.

Das Programm (siehe unten) ist umso überraschender, da Abtei-Leiterin Ainhoa Achutegui eine feministische Aktivistin ist. Auf Nachfrage von L'essentiel erklärt sie, dass sie «leider keine Handhabe» über den Inhalt der institutionellen Veranstaltungen in der Abtei habe. «Als ich den Inhalt gesehen habe, habe ich mich an das Wohnungsbauministerium gewandt. Wir haben uns mehrfach mit den Verantwortlichen ausgetauscht, sie sind also über die Problematik informiert.»