Ukraine-Krieg – Luxemburger wollen in der Ukraine kämpfen

In Luxemburg gibt es kein Gesetz, das die Teilnahme seiner Bürger in einem fremden Konflikt regelt. (Symbolbild)

Claude Radoux, der ukrainische Konsul in Luxemburg, erklärte gegenüber L'essentiel, dass er von mehreren luxemburgischen Einwohnern kontaktiert worden sei, die in die Ukraine ziehen und dort kämpfen wollen. Eine genaue Zahl der Anfragen wollte er nicht mitteilen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenski hatte am 25. Februar Europäer mit Kampferfahrung aufgefordert, in die Ukraine zu kommen, um gegen die russische Armee zu kämpfen.