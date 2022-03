Angst vor Nuklearschlag : Luxemburger wollen sich mit Jodtabletten eindecken

LUXEMBURG – Viele Menschen haben nach Angaben des Gesundheitsministeriums versucht, an Kaliumjodidtabletten zu kommen. Die Tabletten sollten aber nur nach schweren Unfällen in Kernkraftwerken genommen werden.

Die Sorge vor radioaktiver Strahlung ist angesichts des Kriegs in der Ukraine so groß wie schon lange nicht mehr. Deshalb haben viele Menschen im Großherzogtum in den vergangenen Tagen versucht, an Kaliumjodidtabletten zu kommen. Das erklärt das Gesundheitsministerium am Mittwoch in einer Pressemitteilung.