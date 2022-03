David Goldrake in Las Vegas : Luxemburger Zauberer ist am Ziel seiner Träume

LUXEMBURG - David Goldrake hat das erreicht, wovon alle Zauberer träumen. Der Luxemburger bekommt eine Show in einem der berühmten Hotels auf dem Las Vegas Strip.

«Mein Ziel ist eine eigene Show in einem Casino in Las Vegas», erklärte David Goldrake im Oktober 2015. Ein Traum, der sich nur zwei Wochen später in Luft aufzulösen drohte: Bei einer Generalprobe zu seiner Show im Cape in Ettelbrück geschah ein furchtbarer Unfall: Seine Frau und Showpartnerin, die Amerikanerin Abbey Lynn Albani, verletzte sich schwer. Doch die beiden ließen sich nicht beirren und zogen in die Staaten, um ihren Traum zu leben – der jetzt vollständig wahr wird: Goldrake bekommt eine eigene Show im Tropicana, einem der berühmtesten Hotels und Casinos auf dem Las Vegas Strip.