Basketball: Luxemburgerin Anne Simon glänzt auf amerikanischem Parkett

Anne Simon, die einen Großteil der NCAA-Saison verletzt war, hat dennoch einen Preis gewonnen. Die 23-jährige Luxemburgerin erhielt den «Dean Smith Award», eine Auszeichnung, die jedes Jahr von der Universität in Maine an zwei Studierende verliehen wird, die sportliche und akademische Erfolge mit sozialem Engagement verbinden. «Ich gehe alle zwei Wochen in ein Seniorenheim und spreche mit einsamen älteren Menschen», erklärt sie. «Ich sehe treffe mich dort zum Beispiel mit einer 89-jährige Dame und wir reden über unser Leben. Sie kennt sich gut mit Basketball aus. Als ich in Luxemburg war, hatte ich im Sommer in einem Heim gearbeitet, um älteren Menschen zu helfen. Die Arbeit gefällt mir.»