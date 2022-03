Großregion : Luxemburgerin bei Überschlag schwer verletzt

BITBURG – Eine ältere Dame aus Luxemburg hat sich bei einem Verkehrsunfall bei Bitburg schwer verletzt. Die Frau kam von einer Landstraße ab und überschlug sich mit ihrem Auto.

Eine Luxemburgerin ist bei einem Verkehrsunfall in der Nähe der Eifel-Stadt Bitburg schwer verletzt worden. Das berichtet die deutsche Polizei. Die ältere Frau war am Sonntag um 13 Uhr auf der Bundesstraße 257 zwischen Bitburg-Erdorf und Badem unterwegs gewesen und von der Fahrbahn abgekommen. Sie verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Renault Clio, rutschte nach rechts auf den Randstreifen und geriet ins Schleudern.