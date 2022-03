WTT Contender Muscat : Luxemburgerin De Nutte bezwingt die Weltranglistenzwölfte

Sensation beim WTT Contender Muscat im Oman: Sarah De Nutte hat in der ersten Hauptrunde der besten 32 Spielerinnen die an Nummer zwei gesetzte Taiwanesin Cheng I-Ching glatt in drei Sätzen bezwungen. Die Luxemburgerin sicherte sich somit den Einzug ins Achtelfinale, wie der Luxemburgische Tischtennisverband mitteilt.