Großregion: Luxemburgerin in Deutschland niedergestochen – tot

Entsetzen in Deutschland, in Rheinland-Pfalz südlich von Koblenz: Am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr hat ein Mann in der Kleinstadt Bad Hönningen zwei Personen auf der Straße mit einem Messer angegriffen. Ein 30-jähriger Mann wurde schwer verletzt, während eine Frau den Angriff nicht überlebte. Es handelt sich um die 55-jährige Claudia Maraite aus Embourg, das in der belgischen Gemeinde Chaudfontaine in der Provinz Lüttich liegt, wie La Meuse am Montag berichtet. Die Frau habe neben der belgischen auch die luxemburgische Staatsangehörigkeit besessen.