New York/Luxemburg: Luxemburgerin umrundet schwimmend Manhattan

Die Gesamtstrecke von fast 46 Kilometern legte sie in einer Zeit von 8 Stunden und 13 Minuten zurück.

Einmal um New Yorks berühmteste Insel herumschwimmen? Paule Kremer aus Walferdingen hat das geschafft. Sie wurde vergangenen Samstag die erste Luxemburgerin, die den «20 Bridges Swim» absolvierte. Hierbei hat sie das von drei Flüssen umrahmte Manhatten umschwommen – bei einer Gesamtstrecke von fast 46 Kilometern, die sie in 8 Stunden und 13 Minuten zurücklegte.

Die Strecke beginnt im berühmten Battery Park an der Südspitze Manhattans mit freiem Blick auf die Freiheitsstatue. Von dort aus startete Paule Kremer um 10:38 Uhr und schwamm entgegen dem Uhrzeigersinn um die Insel.

Entlang (fast) aller Teile des Big Apple

Paule schwamm nach dem Start unter der berühmten Brooklyn Bridge durch den East River und passierte dabei Brooklyn und Queens. Im Norden führte sie der Weg dann weiter durch den Harlem River entlang der Bronx, um schließlich im Hudson River wieder südwärts zu schwimmen und dabei New Jersey – in diesem Falle – rechts liegen zu lassen und zum Battery Park zurückzukehren. Lediglich Staten Island befand sich nicht auf der Route.

Paule Kremer reiht sich dank der Unterstützung ihres Teams in eine Liste von etwa 300 Schwimmern ein, die diesen herausfordernden «Track» gemeistert haben. Dabei war dies nicht ihre erste beeindruckende Schwimmleistung. Bereits 2017 war sie die erste Luxemburgerin, die den Ärmelkanal durchquerte. Ihre Teilnahme in New York nutzte sie zudem, um Spenden für die Luxemburger Krebsstiftung zu sammeln.