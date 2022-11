ITF Kyotec Open: Luxemburgerinnen scheiden im Einzel aus

Die beiden Luxemburgerinnen, die bei den IT Kyotec Open im Einzel angetreten waren, schieden in der ersten Runde des mit 25.000 Euro dotierten Turniers aus. Marie Weckerle, die eine Einladung erhalten hatte, konnte die Prognosen nicht widerlegen und verlor (6:3 und 6:4) gegen die Kroatin Jana Fett, die Nummer 238 der Weltrangliste und Nummer drei gesetzte des Turniers. Trotz zweier starker Satzanfänge gelang es der 19-jährigen Luxemburgerin nicht, sich gegen ihre Gegnerin, die selbst viele Fehler machte, durchzusetzen.

«Ich war nicht die Favoritin, aber am Anfang des Spiels habe ich gesehen, dass ich nicht chancenlos sei», sagt Weckerle. «Das ist schade, denn in den wichtigen Phasen habe ich ein wenig zu viel mit dem Kopf gespielt. Ich war zu sehr darauf konzentriert, ob ich vielleicht eine Chance hätte. In den sehr wichtigen Momenten habe ich große Fehler gemacht. Das ist wirklich frustrierend, denn ich denke, ich hätte Besseres leisten können».